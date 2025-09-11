Daugiau apie SWISE

StakeWise logotipas

StakeWise kaina (SWISE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SWISE į USD – tiesioginė kaina:

$0.02079451
-0.30%1D
USD
StakeWise (SWISE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:37:49(UTC+8)

StakeWise (SWISE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0199055
24 val. žemiausia
$ 0.0208875
24 val. aukščiausia

$ 0.0199055
$ 0.0208875
$ 0.358418
$ 0.00461789
+0.46%

-0.61%

-2.89%

-2.89%

StakeWise (SWISE) realiojo laiko kaina yra $0.02075791. Per pastarąsias 24 valandas SWISE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0199055 iki aukščiausios $ 0.0208875 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWISE kaina yra $ 0.358418, o žemiausia – $ 0.00461789.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWISE per pastarąją valandą pasikeitė +0.46%, per 24 valandas – -0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StakeWise (SWISE) rinkos informacija

$ 11.72M
--
$ 20.74M
565.16M
1,000,000,000.0
Dabartinė StakeWise rinkos kapitalizacija yra $ 11.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWISE apyvartoje yra 565.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.74M

StakeWise (SWISE) kainos istorija USD

Šiandienos StakeWise kainos pokytis į USD: $ -0.00012860048369888.
StakeWise 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0064455220.
StakeWise 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0038439414.
StakeWise 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0043304248735368.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012860048369888-0.61%
30 dienų$ -0.0064455220-31.05%
60 dienų$ +0.0038439414+18.52%
90 dienų$ +0.0043304248735368+26.36%

Kas yra StakeWise (SWISE)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.

StakeWise (SWISE) išteklius

Oficiali svetainė

StakeWise kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StakeWise (SWISE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StakeWise (SWISE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StakeWise prognozes.

Peržiūrėkite StakeWise kainos prognozę dabar!

SWISE į vietos valiutas

StakeWise (SWISE) Tokenomika

Supratimas apie StakeWise (SWISE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWISEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StakeWise (SWISE)

Kiek StakeWise(SWISE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWISE kaina USD valiuta yra 0.02075791USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWISE į USD kaina?
Dabartinė SWISE kaina USD valiuta yra $ 0.02075791. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StakeWise rinkos kapitalizacija?
SWISE rinkos kapitalizacija yra $ 11.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWISE apyvartoje?
SWISE apyvartoje yra 565.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWISE kaina?
SWISE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.358418USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWISE kaina?
SWISE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00461789USD.
Kokia yra SWISE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWISE yra --USD.
Ar SWISE kaina šiais metais kils?
SWISE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWISE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:37:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.