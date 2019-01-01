SpartaDEX (SPARTA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSpartaDEX (SPARTA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
SpartaDEX (SPARTA) Informacija

SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity.

By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to

  • Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;
  • Promote and facilitate the launch of new, promising projects
  • Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards
  • Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface
  • Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer
  • Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges
  • Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program

SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.

Oficiali svetainė:
https://spartadex.io/
Baltoji knyga:
https://docs.spartadex.io/general/overview

SpartaDEX (SPARTA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SpartaDEX (SPARTA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 83.56K
$ 83.56K$ 83.56K
Bendra pasiūla:
$ 39.72M
$ 39.72M$ 39.72M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 39.72M
$ 39.72M$ 39.72M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 83.56K
$ 83.56K$ 83.56K
Visų laikų rekordas:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
Visų laikų minimumas:
$ 0.00190095
$ 0.00190095$ 0.00190095
Dabartinė kaina:
$ 0.00210361
$ 0.00210361$ 0.00210361

SpartaDEX (SPARTA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SpartaDEX (SPARTA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SPARTA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SPARTA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SPARTA tokenomiką, galite peržiūrėti SPARTA tokeno kainą realiuoju laiku!

