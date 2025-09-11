Daugiau apie SPARTA

SPARTA kaina (SPARTA)

1 SPARTA į USD – tiesioginė kaina:

$0.109395
+3.50%1D
SPARTA (SPARTA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:36:18(UTC+8)

SPARTA (SPARTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10397
24 val. žemiausia
$ 0.112284
24 val. aukščiausia

$ 0.10397
$ 0.112284
$ 0.112382
$ 0.03103831
+1.28%

+4.57%

+32.69%

+32.69%

SPARTA (SPARTA) realiojo laiko kaina yra $0.11044. Per pastarąsias 24 valandas SPARTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10397 iki aukščiausios $ 0.112284 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPARTA kaina yra $ 0.112382, o žemiausia – $ 0.03103831.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPARTA per pastarąją valandą pasikeitė +1.28%, per 24 valandas – +4.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SPARTA (SPARTA) rinkos informacija

$ 14.80M
--
$ 14.80M
136.17M
136,174,626.904
Dabartinė SPARTA rinkos kapitalizacija yra $ 14.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPARTA apyvartoje yra 136.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 136174626.904. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.80M

SPARTA (SPARTA) kainos istorija USD

Šiandienos SPARTA kainos pokytis į USD: $ +0.00482459.
SPARTA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0943744257.
SPARTA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2173384542.
SPARTA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.05707535742489599.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00482459+4.57%
30 dienų$ +0.0943744257+85.45%
60 dienų$ +0.2173384542+196.79%
90 dienų$ +0.05707535742489599+106.95%

Kas yra SPARTA (SPARTA)

SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

SPARTA (SPARTA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SPARTA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SPARTA (SPARTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SPARTA (SPARTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SPARTA prognozes.

Peržiūrėkite SPARTA kainos prognozę dabar!

SPARTA į vietos valiutas

SPARTA (SPARTA) Tokenomika

Supratimas apie SPARTA (SPARTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPARTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SPARTA (SPARTA)

Kiek SPARTA(SPARTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPARTA kaina USD valiuta yra 0.11044USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPARTA į USD kaina?
Dabartinė SPARTA kaina USD valiuta yra $ 0.11044. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SPARTA rinkos kapitalizacija?
SPARTA rinkos kapitalizacija yra $ 14.80MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPARTA apyvartoje?
SPARTA apyvartoje yra 136.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPARTA kaina?
SPARTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.112382USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPARTA kaina?
SPARTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03103831USD.
Kokia yra SPARTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPARTA yra --USD.
Ar SPARTA kaina šiais metais kils?
SPARTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPARTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:36:18(UTC+8)

