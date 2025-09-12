Daugiau apie SOLGOAT

SolGoat logotipas

SolGoat kaina (SOLGOAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOLGOAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00110857
$0.00110857$0.00110857
+0.10%1D
USD
SolGoat (SOLGOAT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 06:11:14(UTC+8)

SolGoat (SOLGOAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00110357
$ 0.00110357$ 0.00110357
24 val. žemiausia
$ 0.00110857
$ 0.00110857$ 0.00110857
24 val. aukščiausia

$ 0.00110357
$ 0.00110357$ 0.00110357

$ 0.00110857
$ 0.00110857$ 0.00110857

$ 0.16447
$ 0.16447$ 0.16447

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.10%

+12.26%

+12.26%

SolGoat (SOLGOAT) realiojo laiko kaina yra $0.00110857. Per pastarąsias 24 valandas SOLGOAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00110357 iki aukščiausios $ 0.00110857 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLGOAT kaina yra $ 0.16447, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLGOAT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SolGoat (SOLGOAT) rinkos informacija

$ 110.85K
$ 110.85K$ 110.85K

--
----

$ 110.85K
$ 110.85K$ 110.85K

99.99M
99.99M 99.99M

99,991,897.960688
99,991,897.960688 99,991,897.960688

Dabartinė SolGoat rinkos kapitalizacija yra $ 110.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLGOAT apyvartoje yra 99.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 99991897.960688. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 110.85K

SolGoat (SOLGOAT) kainos istorija USD

Šiandienos SolGoat kainos pokytis į USD: $ 0.
SolGoat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002908454.
SolGoat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004145828.
SolGoat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003760194415006831.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.10%
30 dienų$ +0.0002908454+26.24%
60 dienų$ +0.0004145828+37.40%
90 dienų$ +0.0003760194415006831+51.33%

Kas yra SolGoat (SOLGOAT)

A COMMUNITY TOKEN CREATED ON THE SOLANA NETWORK.

SolGoat (SOLGOAT) išteklius

Oficiali svetainė

SolGoat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SolGoat (SOLGOAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SolGoat (SOLGOAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SolGoat prognozes.

Peržiūrėkite SolGoat kainos prognozę dabar!

SOLGOAT į vietos valiutas

SolGoat (SOLGOAT) Tokenomika

Supratimas apie SolGoat (SOLGOAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLGOATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SolGoat (SOLGOAT)

Kiek SolGoat(SOLGOAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLGOAT kaina USD valiuta yra 0.00110857USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLGOAT į USD kaina?
Dabartinė SOLGOAT kaina USD valiuta yra $ 0.00110857. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SolGoat rinkos kapitalizacija?
SOLGOAT rinkos kapitalizacija yra $ 110.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLGOAT apyvartoje?
SOLGOAT apyvartoje yra 99.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLGOAT kaina?
SOLGOAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.16447USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLGOAT kaina?
SOLGOAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SOLGOAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLGOAT yra --USD.
Ar SOLGOAT kaina šiais metais kils?
SOLGOAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLGOAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 06:11:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.