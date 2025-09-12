Daugiau apie CHICKS

SolChicks kaina (CHICKS)

1 CHICKS į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
SolChicks (CHICKS) kainos grafikas realiu laiku
SolChicks (CHICKS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.01%

+0.00%

-1.86%

-1.86%

SolChicks (CHICKS) realiojo laiko kaina yra $0.00003508. Per pastarąsias 24 valandas CHICKS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003507 iki aukščiausios $ 0.00003508 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHICKS kaina yra $ 0.506873, o žemiausia – $ 0.00000549.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHICKS per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SolChicks (CHICKS) rinkos informacija

Dabartinė SolChicks rinkos kapitalizacija yra $ 72.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHICKS apyvartoje yra 2.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 350.76K

SolChicks (CHICKS) kainos istorija USD

Šiandienos SolChicks kainos pokytis į USD: $ 0.
SolChicks 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000038157.
SolChicks 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000068405.
SolChicks 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000013116875075496607.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.00%
30 dienų$ -0.0000038157-10.87%
60 dienų$ -0.0000068405-19.49%
90 dienų$ -0.000013116875075496607-27.21%

Kas yra SolChicks (CHICKS)

Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

SolChicks (CHICKS) išteklius

Oficiali svetainė

SolChicks kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SolChicks (CHICKS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SolChicks (CHICKS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SolChicks prognozes.

Peržiūrėkite SolChicks kainos prognozę dabar!

CHICKS į vietos valiutas

SolChicks (CHICKS) Tokenomika

Supratimas apie SolChicks (CHICKS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHICKSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SolChicks (CHICKS)

Kiek SolChicks(CHICKS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHICKS kaina USD valiuta yra 0.00003508USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHICKS į USD kaina?
Dabartinė CHICKS kaina USD valiuta yra $ 0.00003508. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SolChicks rinkos kapitalizacija?
CHICKS rinkos kapitalizacija yra $ 72.22KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHICKS apyvartoje?
CHICKS apyvartoje yra 2.06BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHICKS kaina?
CHICKS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.506873USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHICKS kaina?
CHICKS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000549USD.
Kokia yra CHICKS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHICKS yra --USD.
Ar CHICKS kaina šiais metais kils?
CHICKS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHICKS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
