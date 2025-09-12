Daugiau apie SLB

Solberg kaina (SLB)

1 SLB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00902442
$0.00902442
+0.30%1D
Solberg (SLB) kainos grafikas realiu laiku
Solberg (SLB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0089513
$ 0.0089513$ 0.0089513
24 val. žemiausia
$ 0.00920731
$ 0.00920731$ 0.00920731
24 val. aukščiausia

$ 0.0089513
$ 0.0089513$ 0.0089513

$ 0.00920731
$ 0.00920731$ 0.00920731

$ 0.106245
$ 0.106245$ 0.106245

$ 0.00812979
$ 0.00812979$ 0.00812979

+0.16%

+0.35%

+1.47%

+1.47%

Solberg (SLB) realiojo laiko kaina yra $0.00902442. Per pastarąsias 24 valandas SLB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0089513 iki aukščiausios $ 0.00920731 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLB kaina yra $ 0.106245, o žemiausia – $ 0.00812979.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLB per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solberg (SLB) rinkos informacija

$ 84.48K
$ 84.48K$ 84.48K

--
----

$ 902.44K
$ 902.44K$ 902.44K

9.36M
9.36M 9.36M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Solberg rinkos kapitalizacija yra $ 84.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SLB apyvartoje yra 9.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 902.44K

Solberg (SLB) kainos istorija USD

Šiandienos Solberg kainos pokytis į USD: $ 0.
Solberg 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002491470.
Solberg 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001457534.
Solberg 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000262260735400735.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.35%
30 dienų$ +0.0002491470+2.76%
60 dienų$ +0.0001457534+1.62%
90 dienų$ +0.000262260735400735+2.99%

Kas yra Solberg (SLB)

With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform.

Solberg (SLB) išteklius

Oficiali svetainė

Solberg kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solberg (SLB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solberg (SLB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solberg prognozes.

Peržiūrėkite Solberg kainos prognozę dabar!

SLB į vietos valiutas

Solberg (SLB) Tokenomika

Supratimas apie Solberg (SLB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solberg (SLB)

Kiek Solberg(SLB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SLB kaina USD valiuta yra 0.00902442USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SLB į USD kaina?
Dabartinė SLB kaina USD valiuta yra $ 0.00902442. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solberg rinkos kapitalizacija?
SLB rinkos kapitalizacija yra $ 84.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SLB apyvartoje?
SLB apyvartoje yra 9.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SLB kaina?
SLB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.106245USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SLB kaina?
SLB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00812979USD.
Kokia yra SLB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SLB yra --USD.
Ar SLB kaina šiais metais kils?
SLB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SLB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.