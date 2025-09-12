Daugiau apie SNK

Snake logotipas

Snake kaina (SNK)

Neįtraukta į sąrašą

1 SNK į USD – tiesioginė kaina:

+49.40%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Snake (SNK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:05:53(UTC+8)

Snake (SNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.02%

+49.44%

+125.16%

+125.16%

Snake (SNK) realiojo laiko kaina yra $0.0297055. Per pastarąsias 24 valandas SNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01986263 iki aukščiausios $ 0.02977087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNK kaina yra $ 0.592266, o žemiausia – $ 0.00923819.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNK per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +49.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +125.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Snake (SNK) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Snake rinkos kapitalizacija yra $ 2.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SNK apyvartoje yra 83.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 83459722.1341008. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.48M

Snake (SNK) kainos istorija USD

Šiandienos Snake kainos pokytis į USD: $ +0.00982756.
Snake 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0373299364.
Snake 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0371611972.
Snake 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.016508138043374132.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00982756+49.44%
30 dienų$ +0.0373299364+125.67%
60 dienų$ +0.0371611972+125.10%
90 dienų$ +0.016508138043374132+125.09%

Kas yra Snake (SNK)

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Snake (SNK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Snake kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Snake (SNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Snake (SNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Snake prognozes.

Peržiūrėkite Snake kainos prognozę dabar!

SNK į vietos valiutas

Snake (SNK) Tokenomika

Supratimas apie Snake (SNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Snake (SNK)

Kiek Snake(SNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNK kaina USD valiuta yra 0.0297055USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNK į USD kaina?
Dabartinė SNK kaina USD valiuta yra $ 0.0297055. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Snake rinkos kapitalizacija?
SNK rinkos kapitalizacija yra $ 2.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNK apyvartoje?
SNK apyvartoje yra 83.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNK kaina?
SNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.592266USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNK kaina?
SNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00923819USD.
Kokia yra SNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNK yra --USD.
Ar SNK kaina šiais metais kils?
SNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:05:53(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.