Shrub kaina ($SHRUB)

Neįtraukta į sąrašą

1 $SHRUB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00019548
-0.20%1D
-0.20%1D
Shrub ($SHRUB) kainos grafikas realiu laiku
Shrub ($SHRUB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00019525
$ 0.00019525$ 0.00019525
24 val. žemiausia
$ 0.00020262
$ 0.00020262$ 0.00020262
24 val. aukščiausia

$ 0.00019525
$ 0.00019525$ 0.00019525

$ 0.00020262
$ 0.00020262$ 0.00020262

$ 0.02318307
$ 0.02318307$ 0.02318307

$ 0.00011642
$ 0.00011642$ 0.00011642

-1.17%

-0.34%

+9.35%

+9.35%

Shrub ($SHRUB) realiojo laiko kaina yra $0.00019626. Per pastarąsias 24 valandas $SHRUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00019525 iki aukščiausios $ 0.00020262 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $SHRUB kaina yra $ 0.02318307, o žemiausia – $ 0.00011642.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $SHRUB per pastarąją valandą pasikeitė -1.17%, per 24 valandas – -0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shrub ($SHRUB) rinkos informacija

$ 195.18K
$ 195.18K$ 195.18K

--
----

$ 195.18K
$ 195.18K$ 195.18K

999.41M
999.41M 999.41M

999,409,730.824975
999,409,730.824975 999,409,730.824975

Dabartinė Shrub rinkos kapitalizacija yra $ 195.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $SHRUB apyvartoje yra 999.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 999409730.824975. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 195.18K

Shrub ($SHRUB) kainos istorija USD

Šiandienos Shrub kainos pokytis į USD: $ 0.
Shrub 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000371316.
Shrub 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000005273.
Shrub 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000163299099648468.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.34%
30 dienų$ +0.0000371316+18.92%
60 dienų$ -0.0000005273-0.26%
90 dienų$ +0.0000163299099648468+9.08%

Kas yra Shrub ($SHRUB)

Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole.

Shrub ($SHRUB) išteklius

Shrub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shrub ($SHRUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shrub ($SHRUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shrub prognozes.

Peržiūrėkite Shrub kainos prognozę dabar!

$SHRUB į vietos valiutas

Shrub ($SHRUB) Tokenomika

Supratimas apie Shrub ($SHRUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $SHRUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shrub ($SHRUB)

Kiek Shrub($SHRUB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $SHRUB kaina USD valiuta yra 0.00019626USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $SHRUB į USD kaina?
Dabartinė $SHRUB kaina USD valiuta yra $ 0.00019626. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shrub rinkos kapitalizacija?
$SHRUB rinkos kapitalizacija yra $ 195.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $SHRUB apyvartoje?
$SHRUB apyvartoje yra 999.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $SHRUB kaina?
$SHRUB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02318307USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $SHRUB kaina?
$SHRUB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00011642USD.
Kokia yra $SHRUB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $SHRUB yra --USD.
Ar $SHRUB kaina šiais metais kils?
$SHRUB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $SHRUB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
