Shrimp Paste logotipas

Shrimp Paste kaina (SHRIMP)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHRIMP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.50%1D
mexc
USD
Shrimp Paste (SHRIMP) kainos grafikas realiu laiku
Shrimp Paste (SHRIMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00315041
$ 0.00315041$ 0.00315041

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-3.68%

+1.45%

+1.45%

Shrimp Paste (SHRIMP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SHRIMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHRIMP kaina yra $ 0.00315041, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHRIMP per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -3.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shrimp Paste (SHRIMP) rinkos informacija

$ 96.29K
$ 96.29K$ 96.29K

--
----

$ 96.29K
$ 96.29K$ 96.29K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,102.0
999,999,102.0 999,999,102.0

Dabartinė Shrimp Paste rinkos kapitalizacija yra $ 96.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHRIMP apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999102.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.29K

Shrimp Paste (SHRIMP) kainos istorija USD

Šiandienos Shrimp Paste kainos pokytis į USD: $ 0.
Shrimp Paste 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shrimp Paste 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shrimp Paste 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.68%
30 dienų$ 0+36.86%
60 dienų$ 0+120.55%
90 dienų$ 0--

Kas yra Shrimp Paste (SHRIMP)

Meet Moodeng's new neighbor! Baby Shrimp Paste the Capybara. Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shrimp Paste (SHRIMP) išteklius

Oficiali svetainė

Shrimp Paste kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shrimp Paste (SHRIMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shrimp Paste (SHRIMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shrimp Paste prognozes.

Peržiūrėkite Shrimp Paste kainos prognozę dabar!

SHRIMP į vietos valiutas

Shrimp Paste (SHRIMP) Tokenomika

Supratimas apie Shrimp Paste (SHRIMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHRIMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shrimp Paste (SHRIMP)

Kiek Shrimp Paste(SHRIMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHRIMP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHRIMP į USD kaina?
Dabartinė SHRIMP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shrimp Paste rinkos kapitalizacija?
SHRIMP rinkos kapitalizacija yra $ 96.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHRIMP apyvartoje?
SHRIMP apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHRIMP kaina?
SHRIMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00315041USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHRIMP kaina?
SHRIMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHRIMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHRIMP yra --USD.
Ar SHRIMP kaina šiais metais kils?
SHRIMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHRIMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:09:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.