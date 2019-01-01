Shrapnel (SHRAP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieShrapnel (SHRAP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Shrapnel (SHRAP) Informacija

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

Oficiali svetainė:
https://www.shrapnel.com/
Baltoji knyga:
https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf

Shrapnel (SHRAP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Shrapnel (SHRAP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.91M
Bendra pasiūla:
$ 3.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.55B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 11.45M
Visų laikų rekordas:
$ 0.435265
Visų laikų minimumas:
$ 0.00316948
Dabartinė kaina:
$ 0.00381334
Shrapnel (SHRAP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shrapnel (SHRAP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHRAP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SHRAP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SHRAP tokenomiką, galite peržiūrėti SHRAP tokeno kainą realiuoju laiku!

SHRAP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SHRAP? Mūsų SHRAP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

