Daugiau apie SHRAP

SHRAP Kainos informacija

SHRAP Baltoji knyga

SHRAP Oficiali svetainė

SHRAP Tokenomika

SHRAP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shrapnel logotipas

Shrapnel kaina (SHRAP)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHRAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00370876
$0.00370876$0.00370876
-4.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Shrapnel (SHRAP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:34:47(UTC+8)

Shrapnel (SHRAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00369026
$ 0.00369026$ 0.00369026
24 val. žemiausia
$ 0.00397358
$ 0.00397358$ 0.00397358
24 val. aukščiausia

$ 0.00369026
$ 0.00369026$ 0.00369026

$ 0.00397358
$ 0.00397358$ 0.00397358

$ 0.435265
$ 0.435265$ 0.435265

$ 0.00316948
$ 0.00316948$ 0.00316948

-0.08%

-4.12%

-4.80%

-4.80%

Shrapnel (SHRAP) realiojo laiko kaina yra $0.00370718. Per pastarąsias 24 valandas SHRAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00369026 iki aukščiausios $ 0.00397358 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHRAP kaina yra $ 0.435265, o žemiausia – $ 0.00316948.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHRAP per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -4.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shrapnel (SHRAP) rinkos informacija

$ 5.73M
$ 5.73M$ 5.73M

--
----

$ 11.11M
$ 11.11M$ 11.11M

1.55B
1.55B 1.55B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Dabartinė Shrapnel rinkos kapitalizacija yra $ 5.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHRAP apyvartoje yra 1.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.11M

Shrapnel (SHRAP) kainos istorija USD

Šiandienos Shrapnel kainos pokytis į USD: $ -0.00015936411465142.
Shrapnel 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007347108.
Shrapnel 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008473260.
Shrapnel 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008286481051656275.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00015936411465142-4.12%
30 dienų$ -0.0007347108-19.81%
60 dienų$ -0.0008473260-22.85%
90 dienų$ -0.0008286481051656275-18.26%

Kas yra Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shrapnel (SHRAP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Shrapnel kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shrapnel (SHRAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shrapnel (SHRAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shrapnel prognozes.

Peržiūrėkite Shrapnel kainos prognozę dabar!

SHRAP į vietos valiutas

Shrapnel (SHRAP) Tokenomika

Supratimas apie Shrapnel (SHRAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHRAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shrapnel (SHRAP)

Kiek Shrapnel(SHRAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHRAP kaina USD valiuta yra 0.00370718USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHRAP į USD kaina?
Dabartinė SHRAP kaina USD valiuta yra $ 0.00370718. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shrapnel rinkos kapitalizacija?
SHRAP rinkos kapitalizacija yra $ 5.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHRAP apyvartoje?
SHRAP apyvartoje yra 1.55BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHRAP kaina?
SHRAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.435265USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHRAP kaina?
SHRAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00316948USD.
Kokia yra SHRAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHRAP yra --USD.
Ar SHRAP kaina šiais metais kils?
SHRAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHRAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:34:47(UTC+8)

Shrapnel (SHRAP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.