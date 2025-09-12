Daugiau apie SOK

SOK Kainos informacija

SOK Oficiali svetainė

SOK Tokenomika

SOK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

shoki logotipas

shoki kaina (SOK)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
shoki (SOK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:22:55(UTC+8)

shoki (SOK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001901
$ 0.00001901$ 0.00001901
24 val. žemiausia
$ 0.00001936
$ 0.00001936$ 0.00001936
24 val. aukščiausia

$ 0.00001901
$ 0.00001901$ 0.00001901

$ 0.00001936
$ 0.00001936$ 0.00001936

$ 0.00116162
$ 0.00116162$ 0.00116162

$ 0.00000965
$ 0.00000965$ 0.00000965

+0.20%

+0.82%

+15.47%

+15.47%

shoki (SOK) realiojo laiko kaina yra $0.00001936. Per pastarąsias 24 valandas SOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001901 iki aukščiausios $ 0.00001936 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOK kaina yra $ 0.00116162, o žemiausia – $ 0.00000965.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOK per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

shoki (SOK) rinkos informacija

$ 19.33K
$ 19.33K$ 19.33K

--
----

$ 19.33K
$ 19.33K$ 19.33K

999.66M
999.66M 999.66M

999,660,633.38665
999,660,633.38665 999,660,633.38665

Dabartinė shoki rinkos kapitalizacija yra $ 19.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOK apyvartoje yra 999.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 999660633.38665. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.33K

shoki (SOK) kainos istorija USD

Šiandienos shoki kainos pokytis į USD: $ 0.
shoki 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000075625.
shoki 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000075524.
shoki 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.82%
30 dienų$ +0.0000075625+39.06%
60 dienų$ +0.0000075524+39.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra shoki (SOK)

Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

shoki (SOK) išteklius

Oficiali svetainė

shoki kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos shoki (SOK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų shoki (SOK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes shoki prognozes.

Peržiūrėkite shoki kainos prognozę dabar!

SOK į vietos valiutas

shoki (SOK) Tokenomika

Supratimas apie shoki (SOK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie shoki (SOK)

Kiek shoki(SOK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOK kaina USD valiuta yra 0.00001936USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOK į USD kaina?
Dabartinė SOK kaina USD valiuta yra $ 0.00001936. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra shoki rinkos kapitalizacija?
SOK rinkos kapitalizacija yra $ 19.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOK apyvartoje?
SOK apyvartoje yra 999.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOK kaina?
SOK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00116162USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOK kaina?
SOK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000965USD.
Kokia yra SOK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOK yra --USD.
Ar SOK kaina šiais metais kils?
SOK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:22:55(UTC+8)

shoki (SOK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.