Shitzu logotipas

Shitzu kaina (SHITZU)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHITZU į USD – tiesioginė kaina:

$0.0022924
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Shitzu (SHITZU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:19:13(UTC+8)

Shitzu (SHITZU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00223423
24 val. žemiausia
$ 0.002325
24 val. aukščiausia

$ 0.00223423
$ 0.002325
$ 0.01005196
$ 0.00003458
+0.18%

+0.95%

+18.21%

+18.21%

Shitzu (SHITZU) realiojo laiko kaina yra $0.0022924. Per pastarąsias 24 valandas SHITZU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00223423 iki aukščiausios $ 0.002325 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHITZU kaina yra $ 0.01005196, o žemiausia – $ 0.00003458.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHITZU per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shitzu (SHITZU) rinkos informacija

$ 699.40K
--
$ 699.40K
306.24M
306,242,069.0
Dabartinė Shitzu rinkos kapitalizacija yra $ 699.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHITZU apyvartoje yra 306.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 306242069.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 699.40K

Shitzu (SHITZU) kainos istorija USD

Šiandienos Shitzu kainos pokytis į USD: $ 0.
Shitzu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003814945.
Shitzu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008660109.
Shitzu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006165959472424491.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.95%
30 dienų$ +0.0003814945+16.64%
60 dienų$ +0.0008660109+37.78%
90 dienų$ +0.0006165959472424491+36.79%

Kas yra Shitzu (SHITZU)

Meme coin community on Aurora focuses on promoting the NEAR eco and fostering camaraderie and promotions of member's content creation.

Shitzu (SHITZU) išteklius

Oficiali svetainė

Shitzu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shitzu (SHITZU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shitzu (SHITZU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shitzu prognozes.

Peržiūrėkite Shitzu kainos prognozę dabar!

SHITZU į vietos valiutas

Shitzu (SHITZU) Tokenomika

Supratimas apie Shitzu (SHITZU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHITZUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shitzu (SHITZU)

Kiek Shitzu(SHITZU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHITZU kaina USD valiuta yra 0.0022924USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHITZU į USD kaina?
Dabartinė SHITZU kaina USD valiuta yra $ 0.0022924. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shitzu rinkos kapitalizacija?
SHITZU rinkos kapitalizacija yra $ 699.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHITZU apyvartoje?
SHITZU apyvartoje yra 306.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHITZU kaina?
SHITZU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01005196USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHITZU kaina?
SHITZU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003458USD.
Kokia yra SHITZU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHITZU yra --USD.
Ar SHITZU kaina šiais metais kils?
SHITZU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHITZU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.