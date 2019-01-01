Shadow Token (SHDW) Tokenomika
Shadow Token (SHDW) Informacija
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network.
Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more.
DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems.
Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more.
Join us in the Shadows!
Shadow Token (SHDW) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Shadow Token (SHDW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Shadow Token (SHDW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shadow Token (SHDW) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHDW tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SHDW tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SHDW tokenomiką, galite peržiūrėti SHDW tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.