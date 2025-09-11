Shadow Token kaina (SHDW)
Shadow Token (SHDW) realiojo laiko kaina yra $0.122609. Per pastarąsias 24 valandas SHDW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.120496 iki aukščiausios $ 0.124888 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHDW kaina yra $ 2.82, o žemiausia – $ 0.01275871.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHDW per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Shadow Token rinkos kapitalizacija yra $ 19.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHDW apyvartoje yra 161.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 169057206.264172. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.73M
Šiandienos Shadow Token kainos pokytis į USD: $ +0.00012182.
Shadow Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0162601113.
Shadow Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0413880043.
Shadow Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.03464768597252101.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00012182
|+0.10%
|30 dienų
|$ +0.0162601113
|+13.26%
|60 dienų
|$ +0.0413880043
|+33.76%
|90 dienų
|$ +0.03464768597252101
|+39.39%
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.