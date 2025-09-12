Daugiau apie SCAR

ScarQuest kaina (SCAR)

1 SCAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012717
$0.00012717
+0.60%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ScarQuest (SCAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:18:29(UTC+8)

ScarQuest (SCAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000126
$ 0.000126
24 val. žemiausia
$ 0.00012746
$ 0.00012746
24 val. aukščiausia

$ 0.000126
$ 0.000126

$ 0.00012746
$ 0.00012746

$ 0.475949
$ 0.475949

$ 0.00011803
$ 0.00011803

+0.34%

+0.77%

+6.41%

+6.41%

ScarQuest (SCAR) realiojo laiko kaina yra $0.00012727. Per pastarąsias 24 valandas SCAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000126 iki aukščiausios $ 0.00012746 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCAR kaina yra $ 0.475949, o žemiausia – $ 0.00011803.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCAR per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ScarQuest (SCAR) rinkos informacija

$ 362.24K
$ 362.24K

--
--

$ 1.27M
$ 1.27M

2.85B
2.85B

9,950,000,000.0
9,950,000,000.0

Dabartinė ScarQuest rinkos kapitalizacija yra $ 362.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCAR apyvartoje yra 2.85B vienetų, o bendras kiekis siekia 9950000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.27M

ScarQuest (SCAR) kainos istorija USD

Šiandienos ScarQuest kainos pokytis į USD: $ 0.
ScarQuest 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000023324.
ScarQuest 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000444022.
ScarQuest 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.77%
30 dienų$ -0.0000023324-1.83%
60 dienų$ -0.0000444022-34.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra ScarQuest (SCAR)

Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ScarQuest (SCAR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ScarQuest kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ScarQuest (SCAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ScarQuest (SCAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ScarQuest prognozes.

Peržiūrėkite ScarQuest kainos prognozę dabar!

SCAR į vietos valiutas

ScarQuest (SCAR) Tokenomika

Supratimas apie ScarQuest (SCAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ScarQuest (SCAR)

Kiek ScarQuest(SCAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCAR kaina USD valiuta yra 0.00012727USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCAR į USD kaina?
Dabartinė SCAR kaina USD valiuta yra $ 0.00012727. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ScarQuest rinkos kapitalizacija?
SCAR rinkos kapitalizacija yra $ 362.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCAR apyvartoje?
SCAR apyvartoje yra 2.85BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCAR kaina?
SCAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.475949USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCAR kaina?
SCAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00011803USD.
Kokia yra SCAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCAR yra --USD.
Ar SCAR kaina šiais metais kils?
SCAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:18:29(UTC+8)

ScarQuest (SCAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.