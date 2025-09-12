Daugiau apie SAMURAI

SAMURAI Kainos informacija

SAMURAI Oficiali svetainė

SAMURAI Tokenomika

SAMURAI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SamurAI logotipas

SamurAI kaina (SAMURAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SAMURAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00019115
$0.00019115$0.00019115
-1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SamurAI (SAMURAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:18:00(UTC+8)

SamurAI (SAMURAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00380271
$ 0.00380271$ 0.00380271

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.11%

+8.63%

+8.63%

SamurAI (SAMURAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SAMURAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAMURAI kaina yra $ 0.00380271, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAMURAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SamurAI (SAMURAI) rinkos informacija

$ 191.15K
$ 191.15K$ 191.15K

--
----

$ 191.15K
$ 191.15K$ 191.15K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,237.599247
999,993,237.599247 999,993,237.599247

Dabartinė SamurAI rinkos kapitalizacija yra $ 191.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAMURAI apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999993237.599247. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 191.15K

SamurAI (SAMURAI) kainos istorija USD

Šiandienos SamurAI kainos pokytis į USD: $ 0.
SamurAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SamurAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SamurAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.11%
30 dienų$ 0+16.75%
60 dienų$ 0-23.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra SamurAI (SAMURAI)

SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SamurAI (SAMURAI) išteklius

Oficiali svetainė

SamurAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SamurAI (SAMURAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SamurAI (SAMURAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SamurAI prognozes.

Peržiūrėkite SamurAI kainos prognozę dabar!

SAMURAI į vietos valiutas

SamurAI (SAMURAI) Tokenomika

Supratimas apie SamurAI (SAMURAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAMURAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SamurAI (SAMURAI)

Kiek SamurAI(SAMURAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAMURAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAMURAI į USD kaina?
Dabartinė SAMURAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SamurAI rinkos kapitalizacija?
SAMURAI rinkos kapitalizacija yra $ 191.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAMURAI apyvartoje?
SAMURAI apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAMURAI kaina?
SAMURAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00380271USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAMURAI kaina?
SAMURAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SAMURAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAMURAI yra --USD.
Ar SAMURAI kaina šiais metais kils?
SAMURAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAMURAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:18:00(UTC+8)

SamurAI (SAMURAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.