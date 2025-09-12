Daugiau apie RYZE

RYZE Kainos informacija

RYZE Oficiali svetainė

RYZE Tokenomika

RYZE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ryze logotipas

Ryze kaina (RYZE)

Neįtraukta į sąrašą

1 RYZE į USD – tiesioginė kaina:

$0.03064331
$0.03064331$0.03064331
+1.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ryze (RYZE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:46:58(UTC+8)

Ryze (RYZE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03007772
$ 0.03007772$ 0.03007772
24 val. žemiausia
$ 0.03082368
$ 0.03082368$ 0.03082368
24 val. aukščiausia

$ 0.03007772
$ 0.03007772$ 0.03007772

$ 0.03082368
$ 0.03082368$ 0.03082368

$ 0.03642909
$ 0.03642909$ 0.03642909

$ 0.01535536
$ 0.01535536$ 0.01535536

+0.22%

+1.73%

+2.06%

+2.06%

Ryze (RYZE) realiojo laiko kaina yra $0.03064331. Per pastarąsias 24 valandas RYZE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03007772 iki aukščiausios $ 0.03082368 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RYZE kaina yra $ 0.03642909, o žemiausia – $ 0.01535536.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RYZE per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ryze (RYZE) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M

0.00
0.00 0.00

384,717,823.0
384,717,823.0 384,717,823.0

Dabartinė Ryze rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RYZE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 384717823.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.79M

Ryze (RYZE) kainos istorija USD

Šiandienos Ryze kainos pokytis į USD: $ +0.00052151.
Ryze 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021173332.
Ryze 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006519793.
Ryze 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00427549161363118.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00052151+1.73%
30 dienų$ -0.0021173332-6.90%
60 dienų$ +0.0006519793+2.13%
90 dienų$ +0.00427549161363118+16.21%

Kas yra Ryze (RYZE)

Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ryze (RYZE) išteklius

Oficiali svetainė

Ryze kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ryze (RYZE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ryze (RYZE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ryze prognozes.

Peržiūrėkite Ryze kainos prognozę dabar!

RYZE į vietos valiutas

Ryze (RYZE) Tokenomika

Supratimas apie Ryze (RYZE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RYZEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ryze (RYZE)

Kiek Ryze(RYZE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RYZE kaina USD valiuta yra 0.03064331USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RYZE į USD kaina?
Dabartinė RYZE kaina USD valiuta yra $ 0.03064331. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ryze rinkos kapitalizacija?
RYZE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RYZE apyvartoje?
RYZE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RYZE kaina?
RYZE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03642909USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RYZE kaina?
RYZE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01535536USD.
Kokia yra RYZE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RYZE yra --USD.
Ar RYZE kaina šiais metais kils?
RYZE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RYZE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:46:58(UTC+8)

Ryze (RYZE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.