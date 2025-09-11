Daugiau apie IDRT

Rupiah Token kaina (IDRT)

1 IDRT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.20%1D
USD
Rupiah Token (IDRT) kainos grafikas realiu laiku
Rupiah Token (IDRT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-0.24%

+0.35%

+0.35%

Rupiah Token (IDRT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas IDRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IDRT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IDRT per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rupiah Token (IDRT) rinkos informacija

$ 10.66M
$ 10.66M$ 10.66M

--
----

$ 10.66M
$ 10.66M$ 10.66M

173.86B
173.86B 173.86B

173,856,905,811.0
173,856,905,811.0 173,856,905,811.0

Dabartinė Rupiah Token rinkos kapitalizacija yra $ 10.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IDRT apyvartoje yra 173.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 173856905811.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.66M

Rupiah Token (IDRT) kainos istorija USD

Šiandienos Rupiah Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Rupiah Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rupiah Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rupiah Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.24%
30 dienų$ 0-0.29%
60 dienų$ 0-0.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra Rupiah Token (IDRT)

Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system.

Oficiali svetainė

Rupiah Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rupiah Token (IDRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rupiah Token (IDRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rupiah Token prognozes.

Peržiūrėkite Rupiah Token kainos prognozę dabar!

IDRT į vietos valiutas

Rupiah Token (IDRT) Tokenomika

Supratimas apie Rupiah Token (IDRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IDRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rupiah Token (IDRT)

Kiek Rupiah Token(IDRT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IDRT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IDRT į USD kaina?
Dabartinė IDRT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rupiah Token rinkos kapitalizacija?
IDRT rinkos kapitalizacija yra $ 10.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IDRT apyvartoje?
IDRT apyvartoje yra 173.86BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IDRT kaina?
IDRT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IDRT kaina?
IDRT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IDRT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IDRT yra --USD.
Ar IDRT kaina šiais metais kils?
IDRT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IDRT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
