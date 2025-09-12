Daugiau apie RUBI

RUBI Kainos informacija

RUBI Baltoji knyga

RUBI Oficiali svetainė

RUBI Tokenomika

RUBI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Rubicon logotipas

Rubicon kaina (RUBI)

Neįtraukta į sąrašą

1 RUBI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00094387
$0.00094387$0.00094387
+2.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Rubicon (RUBI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:32:47(UTC+8)

Rubicon (RUBI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153325
$ 0.00153325$ 0.00153325

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.38%

+6.48%

+6.48%

Rubicon (RUBI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RUBI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUBI kaina yra $ 0.00153325, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUBI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rubicon (RUBI) rinkos informacija

$ 429.16K
$ 429.16K$ 429.16K

--
----

$ 9.44M
$ 9.44M$ 9.44M

454.68M
454.68M 454.68M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Rubicon rinkos kapitalizacija yra $ 429.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RUBI apyvartoje yra 454.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.44M

Rubicon (RUBI) kainos istorija USD

Šiandienos Rubicon kainos pokytis į USD: $ 0.
Rubicon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rubicon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rubicon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.38%
30 dienų$ 0+8.77%
60 dienų$ 0+48.74%
90 dienų$ 0--

Kas yra Rubicon (RUBI)

Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Rubicon (RUBI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Rubicon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rubicon (RUBI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rubicon (RUBI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rubicon prognozes.

Peržiūrėkite Rubicon kainos prognozę dabar!

RUBI į vietos valiutas

Rubicon (RUBI) Tokenomika

Supratimas apie Rubicon (RUBI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUBIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rubicon (RUBI)

Kiek Rubicon(RUBI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RUBI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RUBI į USD kaina?
Dabartinė RUBI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rubicon rinkos kapitalizacija?
RUBI rinkos kapitalizacija yra $ 429.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RUBI apyvartoje?
RUBI apyvartoje yra 454.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RUBI kaina?
RUBI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00153325USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RUBI kaina?
RUBI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RUBI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RUBI yra --USD.
Ar RUBI kaina šiais metais kils?
RUBI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RUBI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:32:47(UTC+8)

Rubicon (RUBI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.