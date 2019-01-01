ROACORE (ROA) Tokenomika
ROACORE (ROA) Informacija
The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.
ROACORE (ROA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ROACORE (ROA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ROACORE (ROA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ROACORE (ROA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ROA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ROA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ROA tokenomiką, galite peržiūrėti ROA tokeno kainą realiuoju laiku!
ROA kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ROA? Mūsų ROA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
