ROACORE (ROA) realiojo laiko kaina yra $0.00907534. Per pastarąsias 24 valandas ROA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00892062 iki aukščiausios $ 0.00910442 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROA kaina yra $ 4.01, o žemiausia – $ 0.00821655.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROA per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ROACORE rinkos kapitalizacija yra $ 5.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROA apyvartoje yra 602.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 949999869.89. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.62M
Šiandienos ROACORE kainos pokytis į USD: $ 0.
ROACORE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011997454.
ROACORE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015234156.
ROACORE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001355310888973905.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.48%
|30 dienų
|$ -0.0011997454
|-13.21%
|60 dienų
|$ -0.0015234156
|-16.78%
|90 dienų
|$ -0.001355310888973905
|-12.99%
The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.