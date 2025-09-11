Daugiau apie ROA

ROA Kainos informacija

ROA Baltoji knyga

ROA Oficiali svetainė

ROA Tokenomika

ROA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ROACORE logotipas

ROACORE kaina (ROA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ROA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00907103
$0.00907103$0.00907103
+0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ROACORE (ROA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:31:39(UTC+8)

ROACORE (ROA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00892062
$ 0.00892062$ 0.00892062
24 val. žemiausia
$ 0.00910442
$ 0.00910442$ 0.00910442
24 val. aukščiausia

$ 0.00892062
$ 0.00892062$ 0.00892062

$ 0.00910442
$ 0.00910442$ 0.00910442

$ 4.01
$ 4.01$ 4.01

$ 0.00821655
$ 0.00821655$ 0.00821655

+0.09%

+0.48%

+6.51%

+6.51%

ROACORE (ROA) realiojo laiko kaina yra $0.00907534. Per pastarąsias 24 valandas ROA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00892062 iki aukščiausios $ 0.00910442 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROA kaina yra $ 4.01, o žemiausia – $ 0.00821655.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROA per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ROACORE (ROA) rinkos informacija

$ 5.46M
$ 5.46M$ 5.46M

--
----

$ 8.62M
$ 8.62M$ 8.62M

602.00M
602.00M 602.00M

949,999,869.89
949,999,869.89 949,999,869.89

Dabartinė ROACORE rinkos kapitalizacija yra $ 5.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROA apyvartoje yra 602.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 949999869.89. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.62M

ROACORE (ROA) kainos istorija USD

Šiandienos ROACORE kainos pokytis į USD: $ 0.
ROACORE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011997454.
ROACORE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015234156.
ROACORE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001355310888973905.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.48%
30 dienų$ -0.0011997454-13.21%
60 dienų$ -0.0015234156-16.78%
90 dienų$ -0.001355310888973905-12.99%

Kas yra ROACORE (ROA)

The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ROACORE (ROA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ROACORE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ROACORE (ROA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ROACORE (ROA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ROACORE prognozes.

Peržiūrėkite ROACORE kainos prognozę dabar!

ROA į vietos valiutas

ROACORE (ROA) Tokenomika

Supratimas apie ROACORE (ROA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ROACORE (ROA)

Kiek ROACORE(ROA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROA kaina USD valiuta yra 0.00907534USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROA į USD kaina?
Dabartinė ROA kaina USD valiuta yra $ 0.00907534. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ROACORE rinkos kapitalizacija?
ROA rinkos kapitalizacija yra $ 5.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROA apyvartoje?
ROA apyvartoje yra 602.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROA kaina?
ROA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.01USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROA kaina?
ROA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00821655USD.
Kokia yra ROA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROA yra --USD.
Ar ROA kaina šiais metais kils?
ROA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:31:39(UTC+8)

ROACORE (ROA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.