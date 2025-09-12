Daugiau apie RETSBA

RETSBA kaina (RETSBA)

Neįtraukta į sąrašą

1 RETSBA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00397624
-8.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
RETSBA (RETSBA) kainos grafikas realiu laiku
RETSBA (RETSBA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0038094
24 val. žemiausia
$ 0.0043583
24 val. aukščiausia

$ 0.0038094
$ 0.0043583
$ 0.00811907
$ 0
+1.17%

-8.38%

-0.61%

-0.61%

RETSBA (RETSBA) realiojo laiko kaina yra $0.00397979. Per pastarąsias 24 valandas RETSBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0038094 iki aukščiausios $ 0.0043583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RETSBA kaina yra $ 0.00811907, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RETSBA per pastarąją valandą pasikeitė +1.17%, per 24 valandas – -8.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RETSBA (RETSBA) rinkos informacija

$ 3.26M
--
$ 3.38M
817.56M
849,317,198.3056172
Dabartinė RETSBA rinkos kapitalizacija yra $ 3.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RETSBA apyvartoje yra 817.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 849317198.3056172. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.38M

RETSBA (RETSBA) kainos istorija USD

Šiandienos RETSBA kainos pokytis į USD: $ -0.000364399981187388.
RETSBA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018260490.
RETSBA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0037127838.
RETSBA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0026946342633974163.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000364399981187388-8.38%
30 dienų$ -0.0018260490-45.88%
60 dienų$ +0.0037127838+93.29%
90 dienų$ +0.0026946342633974163+209.67%

Kas yra RETSBA (RETSBA)

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

RETSBA (RETSBA) išteklius

Oficiali svetainė

RETSBA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RETSBA (RETSBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RETSBA (RETSBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RETSBA prognozes.

Peržiūrėkite RETSBA kainos prognozę dabar!

RETSBA į vietos valiutas

RETSBA (RETSBA) Tokenomika

Supratimas apie RETSBA (RETSBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RETSBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RETSBA (RETSBA)

Kiek RETSBA(RETSBA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RETSBA kaina USD valiuta yra 0.00397979USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RETSBA į USD kaina?
Dabartinė RETSBA kaina USD valiuta yra $ 0.00397979. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RETSBA rinkos kapitalizacija?
RETSBA rinkos kapitalizacija yra $ 3.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RETSBA apyvartoje?
RETSBA apyvartoje yra 817.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RETSBA kaina?
RETSBA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00811907USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RETSBA kaina?
RETSBA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RETSBA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RETSBA yra --USD.
Ar RETSBA kaina šiais metais kils?
RETSBA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RETSBA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

