renBTC logotipas

renBTC kaina (RENBTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 RENBTC į USD – tiesioginė kaina:

$12,814.81
$12,814.81$12,814.81
+2.30%1D
USD
renBTC (RENBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:29:29(UTC+8)

renBTC (RENBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 12,266.93
$ 12,266.93$ 12,266.93
24 val. žemiausia
$ 13,354.21
$ 13,354.21$ 13,354.21
24 val. aukščiausia

$ 12,266.93
$ 12,266.93$ 12,266.93

$ 13,354.21
$ 13,354.21$ 13,354.21

$ 102,983
$ 102,983$ 102,983

$ 2,235.69
$ 2,235.69$ 2,235.69

-3.48%

+2.72%

-31.65%

-31.65%

renBTC (RENBTC) realiojo laiko kaina yra $12,840.71. Per pastarąsias 24 valandas RENBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 12,266.93 iki aukščiausios $ 13,354.21 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RENBTC kaina yra $ 102,983, o žemiausia – $ 2,235.69.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RENBTC per pastarąją valandą pasikeitė -3.48%, per 24 valandas – +2.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -31.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

renBTC (RENBTC) rinkos informacija

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

--
----

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

304.50
304.50 304.50

304.49818869
304.49818869 304.49818869

Dabartinė renBTC rinkos kapitalizacija yra $ 3.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RENBTC apyvartoje yra 304.50 vienetų, o bendras kiekis siekia 304.49818869. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.90M

renBTC (RENBTC) kainos istorija USD

Šiandienos renBTC kainos pokytis į USD: $ +340.31.
renBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,936.0292753370.
renBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,632.8395671010.
renBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -11,495.567999363432.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +340.31+2.72%
30 dienų$ -4,936.0292753370-38.44%
60 dienų$ -4,632.8395671010-36.07%
90 dienų$ -11,495.567999363432-47.23%

Kas yra renBTC (RENBTC)

REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)

renBTC (RENBTC) išteklius

renBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos renBTC (RENBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų renBTC (RENBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes renBTC prognozes.

Peržiūrėkite renBTC kainos prognozę dabar!

RENBTC į vietos valiutas

renBTC (RENBTC) Tokenomika

Supratimas apie renBTC (RENBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RENBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie renBTC (RENBTC)

Kiek renBTC(RENBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RENBTC kaina USD valiuta yra 12,840.71USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RENBTC į USD kaina?
Dabartinė RENBTC kaina USD valiuta yra $ 12,840.71. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra renBTC rinkos kapitalizacija?
RENBTC rinkos kapitalizacija yra $ 3.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RENBTC apyvartoje?
RENBTC apyvartoje yra 304.50USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RENBTC kaina?
RENBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 102,983USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RENBTC kaina?
RENBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2,235.69USD.
Kokia yra RENBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RENBTC yra --USD.
Ar RENBTC kaina šiais metais kils?
RENBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RENBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:29:29(UTC+8)

