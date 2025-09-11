Daugiau apie REGEN

REGEN Kainos informacija

REGEN Baltoji knyga

REGEN Oficiali svetainė

REGEN Tokenomika

REGEN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Regen logotipas

Regen kaina (REGEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 REGEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.01879279
$0.01879279$0.01879279
-2.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Regen (REGEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:44:38(UTC+8)

Regen (REGEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01871433
$ 0.01871433$ 0.01871433
24 val. žemiausia
$ 0.01934612
$ 0.01934612$ 0.01934612
24 val. aukščiausia

$ 0.01871433
$ 0.01871433$ 0.01871433

$ 0.01934612
$ 0.01934612$ 0.01934612

$ 5.07
$ 5.07$ 5.07

$ 0.00559539
$ 0.00559539$ 0.00559539

-0.36%

-2.86%

-11.68%

-11.68%

Regen (REGEN) realiojo laiko kaina yra $0.01879248. Per pastarąsias 24 valandas REGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01871433 iki aukščiausios $ 0.01934612 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REGEN kaina yra $ 5.07, o žemiausia – $ 0.00559539.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REGEN per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -2.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Regen (REGEN) rinkos informacija

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

148.35M
148.35M 148.35M

148,354,422.875587
148,354,422.875587 148,354,422.875587

Dabartinė Regen rinkos kapitalizacija yra $ 2.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REGEN apyvartoje yra 148.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 148354422.875587. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.79M

Regen (REGEN) kainos istorija USD

Šiandienos Regen kainos pokytis į USD: $ -0.0005536440936977.
Regen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0046763752.
Regen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010655674.
Regen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005536440936977-2.86%
30 dienų$ +0.0046763752+24.88%
60 dienų$ +0.0010655674+5.67%
90 dienų$ 0--

Kas yra Regen (REGEN)

REGEN coin is the token for the Regen Network Platform

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Regen (REGEN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Regen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Regen (REGEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Regen (REGEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Regen prognozes.

Peržiūrėkite Regen kainos prognozę dabar!

REGEN į vietos valiutas

Regen (REGEN) Tokenomika

Supratimas apie Regen (REGEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REGENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Regen (REGEN)

Kiek Regen(REGEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REGEN kaina USD valiuta yra 0.01879248USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REGEN į USD kaina?
Dabartinė REGEN kaina USD valiuta yra $ 0.01879248. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Regen rinkos kapitalizacija?
REGEN rinkos kapitalizacija yra $ 2.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REGEN apyvartoje?
REGEN apyvartoje yra 148.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REGEN kaina?
REGEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REGEN kaina?
REGEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00559539USD.
Kokia yra REGEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REGEN yra --USD.
Ar REGEN kaina šiais metais kils?
REGEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REGEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:44:38(UTC+8)

Regen (REGEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.