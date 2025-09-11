Daugiau apie RDD

RDD Kainos informacija

RDD Baltoji knyga

RDD Oficiali svetainė

RDD Tokenomika

RDD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ReddCoin logotipas

ReddCoin kaina (RDD)

Neįtraukta į sąrašą

1 RDD į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ReddCoin (RDD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:44:22(UTC+8)

ReddCoin (RDD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0305647
$ 0.0305647$ 0.0305647

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-1.51%

-4.19%

-4.19%

ReddCoin (RDD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RDD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RDD kaina yra $ 0.0305647, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RDD per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ReddCoin (RDD) rinkos informacija

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

--
----

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

33.57B
33.57B 33.57B

33,609,992,549.44073
33,609,992,549.44073 33,609,992,549.44073

Dabartinė ReddCoin rinkos kapitalizacija yra $ 2.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RDD apyvartoje yra 33.57B vienetų, o bendras kiekis siekia 33609992549.44073. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.38M

ReddCoin (RDD) kainos istorija USD

Šiandienos ReddCoin kainos pokytis į USD: $ 0.
ReddCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ReddCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ReddCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.51%
30 dienų$ 0-20.03%
60 dienų$ 0+99.19%
90 dienų$ 0--

Kas yra ReddCoin (RDD)

Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ReddCoin (RDD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ReddCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ReddCoin (RDD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ReddCoin (RDD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ReddCoin prognozes.

Peržiūrėkite ReddCoin kainos prognozę dabar!

RDD į vietos valiutas

ReddCoin (RDD) Tokenomika

Supratimas apie ReddCoin (RDD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RDDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ReddCoin (RDD)

Kiek ReddCoin(RDD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RDD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RDD į USD kaina?
Dabartinė RDD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ReddCoin rinkos kapitalizacija?
RDD rinkos kapitalizacija yra $ 2.38MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RDD apyvartoje?
RDD apyvartoje yra 33.57BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RDD kaina?
RDD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0305647USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RDD kaina?
RDD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RDD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RDD yra --USD.
Ar RDD kaina šiais metais kils?
RDD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RDD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:44:22(UTC+8)

ReddCoin (RDD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.