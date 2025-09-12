Daugiau apie RECORD

Record Nexus kaina (RECORD)

1 RECORD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00108104
$0.00108104
-12.30%1D
Record Nexus (RECORD) kainos grafikas realiu laiku
Record Nexus (RECORD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00107601
24 val. žemiausia
$ 0.00123733
24 val. aukščiausia

$ 0.00107601
$ 0.00123733
$ 0.03335107
$ 0
--

-12.37%

-21.65%

-21.65%

Record Nexus (RECORD) realiojo laiko kaina yra $0.00108055. Per pastarąsias 24 valandas RECORD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00107601 iki aukščiausios $ 0.00123733 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RECORD kaina yra $ 0.03335107, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RECORD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -12.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Record Nexus (RECORD) rinkos informacija

$ 509.27K
--
$ 1.08M
471.51M
1,000,000,000.0
Dabartinė Record Nexus rinkos kapitalizacija yra $ 509.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RECORD apyvartoje yra 471.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M

Record Nexus (RECORD) kainos istorija USD

Šiandienos Record Nexus kainos pokytis į USD: $ -0.000152577437860812.
Record Nexus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006118066.
Record Nexus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001902203.
Record Nexus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002350410571739917.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000152577437860812-12.37%
30 dienų$ -0.0006118066-56.61%
60 dienų$ -0.0001902203-17.60%
90 dienų$ -0.0002350410571739917-17.86%

Kas yra Record Nexus (RECORD)

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

Record Nexus (RECORD) išteklius

Record Nexus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Record Nexus (RECORD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Record Nexus (RECORD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Record Nexus prognozes.

Peržiūrėkite Record Nexus kainos prognozę dabar!

RECORD į vietos valiutas

Record Nexus (RECORD) Tokenomika

Supratimas apie Record Nexus (RECORD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RECORDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Record Nexus (RECORD)

Kiek Record Nexus(RECORD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RECORD kaina USD valiuta yra 0.00108055USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RECORD į USD kaina?
Dabartinė RECORD kaina USD valiuta yra $ 0.00108055. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Record Nexus rinkos kapitalizacija?
RECORD rinkos kapitalizacija yra $ 509.27KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RECORD apyvartoje?
RECORD apyvartoje yra 471.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RECORD kaina?
RECORD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03335107USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RECORD kaina?
RECORD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RECORD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RECORD yra --USD.
Ar RECORD kaina šiais metais kils?
RECORD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RECORD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
