RCH Token kaina (RCH)

1 RCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.281692
-0.80%1D
RCH Token (RCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:28:47(UTC+8)

RCH Token (RCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.275835
24 val. žemiausia
$ 0.286088
24 val. aukščiausia

$ 0.275835
$ 0.286088
$ 3.31
$ 0.135479
-0.27%

-0.85%

+0.19%

+0.19%

RCH Token (RCH) realiojo laiko kaina yra $0.281695. Per pastarąsias 24 valandas RCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.275835 iki aukščiausios $ 0.286088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RCH kaina yra $ 3.31, o žemiausia – $ 0.135479.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RCH Token (RCH) rinkos informacija

$ 7.56M
--
$ 7.60M
26.83M
26,978,158.91351247
Dabartinė RCH Token rinkos kapitalizacija yra $ 7.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RCH apyvartoje yra 26.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 26978158.91351247. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.60M

RCH Token (RCH) kainos istorija USD

Šiandienos RCH Token kainos pokytis į USD: $ -0.0024322168490026.
RCH Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0549884133.
RCH Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0409735236.
RCH Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.06402022481086772.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0024322168490026-0.85%
30 dienų$ -0.0549884133-19.52%
60 dienų$ +0.0409735236+14.55%
90 dienų$ +0.06402022481086772+29.41%

Kas yra RCH Token (RCH)

SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

RCH Token (RCH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

RCH Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RCH Token (RCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RCH Token (RCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RCH Token prognozes.

Peržiūrėkite RCH Token kainos prognozę dabar!

RCH į vietos valiutas

RCH Token (RCH) Tokenomika

Supratimas apie RCH Token (RCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RCH Token (RCH)

Kiek RCH Token(RCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RCH kaina USD valiuta yra 0.281695USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RCH į USD kaina?
Dabartinė RCH kaina USD valiuta yra $ 0.281695. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RCH Token rinkos kapitalizacija?
RCH rinkos kapitalizacija yra $ 7.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RCH apyvartoje?
RCH apyvartoje yra 26.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RCH kaina?
RCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RCH kaina?
RCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.135479USD.
Kokia yra RCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RCH yra --USD.
Ar RCH kaina šiais metais kils?
RCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RCH Token (RCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

