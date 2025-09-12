Daugiau apie RAMEN

Ramen kaina (RAMEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 RAMEN į USD – tiesioginė kaina:

-5.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ramen (RAMEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:30:10(UTC+8)

Ramen (RAMEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.84%

-5.33%

+1.67%

+1.67%

Ramen (RAMEN) realiojo laiko kaina yra $0.01036692. Per pastarąsias 24 valandas RAMEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01010509 iki aukščiausios $ 0.01126676 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAMEN kaina yra $ 0.471503, o žemiausia – $ 0.0074111.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAMEN per pastarąją valandą pasikeitė -1.84%, per 24 valandas – -5.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ramen (RAMEN) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Ramen rinkos kapitalizacija yra $ 198.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RAMEN apyvartoje yra 19.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 92212931.55818667. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 955.96K

Ramen (RAMEN) kainos istorija USD

Šiandienos Ramen kainos pokytis į USD: $ -0.00058439725724694.
Ramen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007561050.
Ramen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018259069.
Ramen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00806567554160358.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00058439725724694-5.33%
30 dienų$ -0.0007561050-7.29%
60 dienų$ -0.0018259069-17.61%
90 dienų$ -0.00806567554160358-43.75%

Kas yra Ramen (RAMEN)

Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ramen (RAMEN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ramen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ramen (RAMEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ramen (RAMEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ramen prognozes.

Peržiūrėkite Ramen kainos prognozę dabar!

RAMEN į vietos valiutas

Ramen (RAMEN) Tokenomika

Supratimas apie Ramen (RAMEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAMENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ramen (RAMEN)

Kiek Ramen(RAMEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RAMEN kaina USD valiuta yra 0.01036692USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RAMEN į USD kaina?
Dabartinė RAMEN kaina USD valiuta yra $ 0.01036692. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ramen rinkos kapitalizacija?
RAMEN rinkos kapitalizacija yra $ 198.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RAMEN apyvartoje?
RAMEN apyvartoje yra 19.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RAMEN kaina?
RAMEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.471503USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RAMEN kaina?
RAMEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0074111USD.
Kokia yra RAMEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RAMEN yra --USD.
Ar RAMEN kaina šiais metais kils?
RAMEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RAMEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:30:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.