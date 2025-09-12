Raju the Elephant kaina (RAJU)
+0.59%
-8.19%
+6.74%
+6.74%
Raju the Elephant (RAJU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RAJU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAJU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAJU per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – -8.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Raju the Elephant rinkos kapitalizacija yra $ 43.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RAJU apyvartoje yra 999.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 999960196.37. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.05K
Šiandienos Raju the Elephant kainos pokytis į USD: $ 0.
Raju the Elephant 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Raju the Elephant 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Raju the Elephant 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-8.19%
|30 dienų
|$ 0
|-15.27%
|60 dienų
|$ 0
|-3.81%
|90 dienų
|$ 0
|--
The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.
Supratimas apie Raju the Elephant (RAJU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAJUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
