Raini Studios Token (RST) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRaini Studios Token (RST), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Raini Studios Token (RST) Informacija

Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings.

Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse.

With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.

https://www.raini.io/

Raini Studios Token (RST) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Raini Studios Token (RST) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Bendra pasiūla:
$ 919.28M
$ 919.28M$ 919.28M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 565.02M
$ 565.02M$ 565.02M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
Visų laikų rekordas:
$ 0.13423
$ 0.13423$ 0.13423
Visų laikų minimumas:
$ 0.00114437
$ 0.00114437$ 0.00114437
Dabartinė kaina:
$ 0.00238153
$ 0.00238153$ 0.00238153

Raini Studios Token (RST) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Raini Studios Token (RST) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RST tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RST tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RST tokenomiką, galite peržiūrėti RST tokeno kainą realiuoju laiku!

RST kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RST? Mūsų RST kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

