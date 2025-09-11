Daugiau apie $RAINI

$RAINI Kainos informacija

$RAINI Oficiali svetainė

$RAINI Tokenomika

$RAINI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Raini logotipas

Raini kaina ($RAINI)

Neįtraukta į sąrašą

1 $RAINI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00704387
$0.00704387$0.00704387
-0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Raini ($RAINI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:43:24(UTC+8)

Raini ($RAINI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00703129
$ 0.00703129$ 0.00703129
24 val. žemiausia
$ 0.00710367
$ 0.00710367$ 0.00710367
24 val. aukščiausia

$ 0.00703129
$ 0.00703129$ 0.00703129

$ 0.00710367
$ 0.00710367$ 0.00710367

$ 0.208815
$ 0.208815$ 0.208815

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.52%

+467.86%

+467.86%

Raini ($RAINI) realiojo laiko kaina yra $0.00704387. Per pastarąsias 24 valandas $RAINI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00703129 iki aukščiausios $ 0.00710367 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $RAINI kaina yra $ 0.208815, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $RAINI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +467.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Raini ($RAINI) rinkos informacija

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

--
----

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

486.36M
486.36M 486.36M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Dabartinė Raini rinkos kapitalizacija yra $ 3.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $RAINI apyvartoje yra 486.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.52M

Raini ($RAINI) kainos istorija USD

Šiandienos Raini kainos pokytis į USD: $ 0.
Raini 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0388813551.
Raini 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0666994137.
Raini 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.52%
30 dienų$ +0.0388813551+551.99%
60 dienų$ +0.0666994137+946.91%
90 dienų$ 0--

Kas yra Raini ($RAINI)

Crypto native game development and publishing studio, with products built in an ecosystem powered by $RAINI

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Raini ($RAINI) išteklius

Oficiali svetainė

Raini kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Raini ($RAINI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Raini ($RAINI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Raini prognozes.

Peržiūrėkite Raini kainos prognozę dabar!

$RAINI į vietos valiutas

Raini ($RAINI) Tokenomika

Supratimas apie Raini ($RAINI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $RAINIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Raini ($RAINI)

Kiek Raini($RAINI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $RAINI kaina USD valiuta yra 0.00704387USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $RAINI į USD kaina?
Dabartinė $RAINI kaina USD valiuta yra $ 0.00704387. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Raini rinkos kapitalizacija?
$RAINI rinkos kapitalizacija yra $ 3.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $RAINI apyvartoje?
$RAINI apyvartoje yra 486.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $RAINI kaina?
$RAINI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.208815USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $RAINI kaina?
$RAINI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $RAINI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $RAINI yra --USD.
Ar $RAINI kaina šiais metais kils?
$RAINI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $RAINI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:43:24(UTC+8)

Raini ($RAINI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.