Quitcoin (QC) realiojo laiko kaina yra $0.01066077. Per pastarąsias 24 valandas QC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01055056 iki aukščiausios $ 0.01112731 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QC kaina yra $ 0.01184032, o žemiausia – $ 0.00128504.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QC per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -3.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Quitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 10.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QC apyvartoje yra 993.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 998954551.508356. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.62M
Šiandienos Quitcoin kainos pokytis į USD: $ -0.00040372783449099.
Quitcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0093294466.
Quitcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0587689828.
Quitcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
