Quick Intel (QKNTL) Tokenomika
What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them.
What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code.
History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens.
What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3.
What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.
Quick Intel (QKNTL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Quick Intel (QKNTL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Quick Intel (QKNTL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Quick Intel (QKNTL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų QKNTL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek QKNTL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate QKNTL tokenomiką, galite peržiūrėti QKNTL tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.