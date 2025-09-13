Quick Intel (QKNTL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Quick Intel kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek QKNTL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Quick Intel kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Quick Intel kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Quick Intel Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Quick Intel galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009254 prekybos kainą 2025 m.

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Quick Intel galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009717 prekybos kainą 2026 m.

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. QKNTL ateities kaina yra $ 0.010203 su 10.25% augimo norma.

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. QKNTL ateities kaina yra $ 0.010713 su 15.76% augimo norma.

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QKNTL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.011248, o augimo norma – 21.55%.

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QKNTL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011811, o augimo norma – 27.63%.

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Quick Intel kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.019239 prekybos kainą.

Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Quick Intel kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.031339 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009254
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009717
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010203
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010713
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011248
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011811
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012401
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013022
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013673
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014356
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015074
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015828
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016619
    79.59%
  • 2038
    $ 0.017450
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018323
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019239
    107.89%
Trumpalaikės Quick Intel kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.009254
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.009255
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009263
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.009292
    0.41%
Quick Intel (QKNTL) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma QKNTL kaina yra $0.009254. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Quick Intel (QKNTL) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė QKNTL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009255. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Quick Intel (QKNTL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė QKNTL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009263. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Quick Intel (QKNTL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma QKNTL kaina yra $0.009292. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Quick Intel kainų statistika

--

$ 739.97K
$ 739.97K$ 739.97K

79.96M
79.96M 79.96M

Naujausia QKNTL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, QKNTL turi 79.96M apyvartą ir $ 739.97K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Quick Intel istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Quick Intel, dabartinė Quick Intel kaina yra 0.009254USD. Apyvartinė Quick Intel (QKNTL) pasiūla yra 79.96M QKNTL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $739,974.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.93%
    $ 0.000518
    $ 0.009279
    $ 0.008731
  • 7 dienos
    7.22%
    $ 0.000668
    $ 0.011039
    $ 0.008469
  • 30 dienų
    -16.56%
    $ -0.001532
    $ 0.011039
    $ 0.008469
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Quick Intel kaina pasikeitė $0.000518, atspindinti 5.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Quick Intel buvo prekiaujama aukščiausia $0.011039 ir žemiausia $0.008469. Kainos pokytis buvo 7.22%. Ši naujausia tendencija parodo QKNTL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Quick Intel įvyko -16.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001532 vertę. Tai rodo, kad QKNTL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Quick Intel (QKNTL) kainų prognozės modulis?

Quick Intel Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas QKNTL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Quick Intel ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą QKNTL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Quick Intel kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja QKNTL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina QKNTL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Quick Intel potencialą.

Kodėl QKNTL kainų prognozė yra svarbi?

QKNTL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.