QuantifyAI kaina (QGG)

1 QGG į USD – tiesioginė kaina:

+2.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
QuantifyAI (QGG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:12:41(UTC+8)

QuantifyAI (QGG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+2.35%

+12.03%

+12.03%

QuantifyAI (QGG) realiojo laiko kaina yra $0.00002861. Per pastarąsias 24 valandas QGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002767 iki aukščiausios $ 0.00002861 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QGG kaina yra $ 0.00679977, o žemiausia – $ 0.00002059.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QGG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

QuantifyAI (QGG) rinkos informacija

Dabartinė QuantifyAI rinkos kapitalizacija yra $ 28.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QGG apyvartoje yra 998.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 998880292.443765. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.57K

QuantifyAI (QGG) kainos istorija USD

Šiandienos QuantifyAI kainos pokytis į USD: $ 0.
QuantifyAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000035751.
QuantifyAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000081614.
QuantifyAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000176768483784765.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.35%
30 dienų$ +0.0000035751+12.50%
60 dienų$ +0.0000081614+28.53%
90 dienų$ -0.00000176768483784765-5.81%

Kas yra QuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

QuantifyAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos QuantifyAI (QGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QuantifyAI (QGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QuantifyAI prognozes.

Peržiūrėkite QuantifyAI kainos prognozę dabar!

QGG į vietos valiutas

QuantifyAI (QGG) Tokenomika

Supratimas apie QuantifyAI (QGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie QuantifyAI (QGG)

Kiek QuantifyAI(QGG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QGG kaina USD valiuta yra 0.00002861USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QGG į USD kaina?
Dabartinė QGG kaina USD valiuta yra $ 0.00002861. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra QuantifyAI rinkos kapitalizacija?
QGG rinkos kapitalizacija yra $ 28.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QGG apyvartoje?
QGG apyvartoje yra 998.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QGG kaina?
QGG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00679977USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QGG kaina?
QGG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002059USD.
Kokia yra QGG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QGG yra --USD.
Ar QGG kaina šiais metais kils?
QGG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QGG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.