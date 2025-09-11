Quadrant Protocol kaina (EQUAD)
+0.98%
+1.95%
+3.39%
+3.39%
Quadrant Protocol (EQUAD) realiojo laiko kaina yra $0.00567859. Per pastarąsias 24 valandas EQUAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00485107 iki aukščiausios $ 0.00569764 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EQUAD kaina yra $ 0.059844, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EQUAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.98%, per 24 valandas – +1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Quadrant Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EQUAD apyvartoje yra 543.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.68M
Šiandienos Quadrant Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.00010836.
Quadrant Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003136535.
Quadrant Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0021278125.
Quadrant Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00010836
|+1.95%
|30 dienų
|$ -0.0003136535
|-5.52%
|60 dienų
|$ +0.0021278125
|+37.47%
|90 dienų
|$ 0
|--
Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Quadrant Protocol (EQUAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quadrant Protocol (EQUAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quadrant Protocol prognozes.
Peržiūrėkite Quadrant Protocol kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Quadrant Protocol (EQUAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EQUADišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.