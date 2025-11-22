Šiandienos tiesioginė QPAY kaina yra 0.00009325 USD.QPAY Rinkos kapitalizacija yra 93,264 USD. Stebėkite QPAY į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė QPAY kaina yra 0.00009325 USD.QPAY Rinkos kapitalizacija yra 93,264 USD. Stebėkite QPAY į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!
Šiandienos QPAY (QPAY) tiesioginė kaina yra $ 0.00009325, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 30.05%. Dabartinis QPAY į USD konversijos rodiklis yra $ 0.00009325 už QPAY.
QPAY šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 93,264, o apyvartoje yra 1.00B QPAY. Per pastarąsias 24 valandas QPAY prekyba svyravo tarp $ 0.00006699 (žemiausios) ir $ 0.00010162 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.00229527, o visų laikų žemiausia – $ 0.00000699.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip QPAY judėjo +2.22% per pastarąją valandą ir +38.15% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
QPAY (QPAY) rinkos informacija
$ 93.26K
--
$ 93.26K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė QPAY rinkos kapitalizacija yra $ 93.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QPAY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.26K
QPAY Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00006699
24 val. žemiausia
$ 0.00010162
24 val. aukščiausia
$ 0.00006699
$ 0.00010162
$ 0.00229527
$ 0.00000699
+2.22%
+30.05%
+38.15%
+38.15%
QPAY (QPAY) kainos istorija USD
Šiandienos QPAY kainos pokytis į USD: $ 0. QPAY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000532463. QPAY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0. QPAY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
+30.05%
30 dienų
$ -0.0000532463
-57.10%
60 dienų
$ 0
--
90 dienų
$ 0
--
Kainos prognozė QPAY
QPAY (QPAY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QPAY 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
QPAY (QPAY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. QPAY kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
MEXC įrankiai Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia QPAY kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų QPAY kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami QPAY Kainų prognozavimas.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Jei QPAY augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus QPAY potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Kiek kainuoja QPAY šiandien?
Šiandien QPAY kaina yra $ 0.00009325. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar QPAY vis dar gera investicija?
QPAY išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į QPAY, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra QPAY dienos prekybos apimtis?
QPAY vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė QPAY kaina?
Tiesioginė QPAY kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią QPAY kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite QPAY Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką QPAY kainai?
QPAY kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kuris tokenas turi didžiausią prekybos apimtį MEXC platformoje?
Žemiau pateikiami šiuo metu daugiausiai MEXC prekiaujamų tokenų duomenys pagal 24 valandų prekybos apimtį. Kainos ir našumas nuolat atnaujinami remiantis tiesioginiais rinkos duomenimis.
Populiariausias tokenas
Kaina
Keisti
BTC
84,537.16
+1.94%
ETH
2,760.1
+2.04%
SOL
127.98
+2.05%
USDC
1.0004
-0.02%
XRP
1.9519
+2.16%
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą QPAY MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite QPAY/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei QPAY kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar QPAY kaina šiemet kils?
QPAY kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite QPAY (QPAY) kainų prognozėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 15:05:48(UTC+8)
QPAY (QPAY) svarbiausios industrijos naujienos
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
11-21 21:37:03
Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55
Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26
Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32
Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38
Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11
Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.