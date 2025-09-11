Daugiau apie WIKEN

Project WITH kaina (WIKEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 WIKEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00388004
$0.00388004$0.00388004
-0.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
Project WITH (WIKEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:41:15(UTC+8)

Project WITH (WIKEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00385432
$ 0.00385432$ 0.00385432
24 val. žemiausia
$ 0.00392722
$ 0.00392722$ 0.00392722
24 val. aukščiausia

$ 0.00385432
$ 0.00385432$ 0.00385432

$ 0.00392722
$ 0.00392722$ 0.00392722

$ 0.116517
$ 0.116517$ 0.116517

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-0.33%

+7.68%

+7.68%

Project WITH (WIKEN) realiojo laiko kaina yra $0.00388004. Per pastarąsias 24 valandas WIKEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00385432 iki aukščiausios $ 0.00392722 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIKEN kaina yra $ 0.116517, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIKEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Project WITH (WIKEN) rinkos informacija

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

--
----

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

1.05B
1.05B 1.05B

1,057,574,353.0
1,057,574,353.0 1,057,574,353.0

Dabartinė Project WITH rinkos kapitalizacija yra $ 4.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WIKEN apyvartoje yra 1.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 1057574353.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.10M

Project WITH (WIKEN) kainos istorija USD

Šiandienos Project WITH kainos pokytis į USD: $ 0.
Project WITH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002854851.
Project WITH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005049324.
Project WITH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.33%
30 dienų$ -0.0002854851-7.35%
60 dienų$ -0.0005049324-13.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra Project WITH (WIKEN)

Project WITH (WIKEN) išteklius

Oficiali svetainė

Project WITH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Project WITH (WIKEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Project WITH (WIKEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Project WITH prognozes.

Peržiūrėkite Project WITH kainos prognozę dabar!

WIKEN į vietos valiutas

Project WITH (WIKEN) Tokenomika

Supratimas apie Project WITH (WIKEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WIKENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Project WITH (WIKEN)

Kiek Project WITH(WIKEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WIKEN kaina USD valiuta yra 0.00388004USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WIKEN į USD kaina?
Dabartinė WIKEN kaina USD valiuta yra $ 0.00388004. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Project WITH rinkos kapitalizacija?
WIKEN rinkos kapitalizacija yra $ 4.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WIKEN apyvartoje?
WIKEN apyvartoje yra 1.05BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WIKEN kaina?
WIKEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.116517USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WIKEN kaina?
WIKEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WIKEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WIKEN yra --USD.
Ar WIKEN kaina šiais metais kils?
WIKEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WIKEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:41:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.