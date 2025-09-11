Daugiau apie PRE

PRE Kainos informacija

PRE Baltoji knyga

PRE Oficiali svetainė

PRE Tokenomika

PRE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Presearch logotipas

Presearch kaina (PRE)

Neįtraukta į sąrašą

1 PRE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00580308
$0.00580308$0.00580308
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Presearch (PRE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:41:01(UTC+8)

Presearch (PRE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00567245
$ 0.00567245$ 0.00567245
24 val. žemiausia
$ 0.00588964
$ 0.00588964$ 0.00588964
24 val. aukščiausia

$ 0.00567245
$ 0.00567245$ 0.00567245

$ 0.00588964
$ 0.00588964$ 0.00588964

$ 0.814159
$ 0.814159$ 0.814159

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

+0.96%

-0.47%

-0.47%

Presearch (PRE) realiojo laiko kaina yra $0.00580269. Per pastarąsias 24 valandas PRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00567245 iki aukščiausios $ 0.00588964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRE kaina yra $ 0.814159, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRE per pastarąją valandą pasikeitė +0.83%, per 24 valandas – +0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Presearch (PRE) rinkos informacija

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

--
----

$ 5.80M
$ 5.80M$ 5.80M

590.00M
590.00M 590.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Presearch rinkos kapitalizacija yra $ 3.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRE apyvartoje yra 590.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.80M

Presearch (PRE) kainos istorija USD

Šiandienos Presearch kainos pokytis į USD: $ 0.
Presearch 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0039122838.
Presearch 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0037398691.
Presearch 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.96%
30 dienų$ +0.0039122838+67.42%
60 dienų$ +0.0037398691+64.45%
90 dienų$ 0--

Kas yra Presearch (PRE)

Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Presearch (PRE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Presearch kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Presearch (PRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Presearch (PRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Presearch prognozes.

Peržiūrėkite Presearch kainos prognozę dabar!

PRE į vietos valiutas

Presearch (PRE) Tokenomika

Supratimas apie Presearch (PRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Presearch (PRE)

Kiek Presearch(PRE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRE kaina USD valiuta yra 0.00580269USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRE į USD kaina?
Dabartinė PRE kaina USD valiuta yra $ 0.00580269. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Presearch rinkos kapitalizacija?
PRE rinkos kapitalizacija yra $ 3.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRE apyvartoje?
PRE apyvartoje yra 590.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRE kaina?
PRE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.814159USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRE kaina?
PRE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PRE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRE yra --USD.
Ar PRE kaina šiais metais kils?
PRE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:41:01(UTC+8)

Presearch (PRE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.