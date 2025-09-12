Daugiau apie PRERICH

prerich logotipas

prerich kaina (PRERICH)

Neįtraukta į sąrašą

1 PRERICH į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
prerich (PRERICH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:01:15(UTC+8)

prerich (PRERICH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+0.05%

+4.89%

+4.89%

prerich (PRERICH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PRERICH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRERICH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRERICH per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

prerich (PRERICH) rinkos informacija

$ 83.95K
$ 83.95K$ 83.95K

--
----

$ 83.95K
$ 83.95K$ 83.95K

999.75M
999.75M 999.75M

999,748,310.773293
999,748,310.773293 999,748,310.773293

Dabartinė prerich rinkos kapitalizacija yra $ 83.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRERICH apyvartoje yra 999.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 999748310.773293. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.95K

prerich (PRERICH) kainos istorija USD

Šiandienos prerich kainos pokytis į USD: $ 0.
prerich 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
prerich 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
prerich 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.05%
30 dienų$ 0-10.76%
60 dienų$ 0+23.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra prerich (PRERICH)

Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

prerich (PRERICH) išteklius

Oficiali svetainė

prerich kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos prerich (PRERICH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų prerich (PRERICH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes prerich prognozes.

Peržiūrėkite prerich kainos prognozę dabar!

PRERICH į vietos valiutas

prerich (PRERICH) Tokenomika

Supratimas apie prerich (PRERICH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRERICHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie prerich (PRERICH)

Kiek prerich(PRERICH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRERICH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRERICH į USD kaina?
Dabartinė PRERICH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra prerich rinkos kapitalizacija?
PRERICH rinkos kapitalizacija yra $ 83.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRERICH apyvartoje?
PRERICH apyvartoje yra 999.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRERICH kaina?
PRERICH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRERICH kaina?
PRERICH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PRERICH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRERICH yra --USD.
Ar PRERICH kaina šiais metais kils?
PRERICH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRERICH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.