PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomika

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePowerPool Concentrated Voting Power (CVP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Informacija

About PowerPool

PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future.

Transaction Execution as a Service

The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc.

How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem?

  • AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

  • Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

  • DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.

Oficiali svetainė:
https://powerpool.finance
Baltoji knyga:
https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 324.23K
$ 324.23K$ 324.23K
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 32.39M
$ 32.39M$ 32.39M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Visų laikų rekordas:
$ 17.27
$ 17.27$ 17.27
Visų laikų minimumas:
$ 0.0036564
$ 0.0036564$ 0.0036564
Dabartinė kaina:
$ 0.0100107
$ 0.0100107$ 0.0100107

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CVP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CVP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CVP tokenomiką, galite peržiūrėti CVP tokeno kainą realiuoju laiku!

CVP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CVP? Mūsų CVP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.