PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PowerPool Concentrated Voting Power kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CVP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PowerPool Concentrated Voting Power kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PowerPool Concentrated Voting Power kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
PowerPool Concentrated Voting Power Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PowerPool Concentrated Voting Power galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009584 prekybos kainą 2025 m.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PowerPool Concentrated Voting Power galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010064 prekybos kainą 2026 m.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CVP ateities kaina yra $ 0.010567 su 10.25% augimo norma.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CVP ateities kaina yra $ 0.011095 su 15.76% augimo norma.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CVP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.011650, o augimo norma – 21.55%.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CVP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012233, o augimo norma – 27.63%.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PowerPool Concentrated Voting Power kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.019926 prekybos kainą.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PowerPool Concentrated Voting Power kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.032458 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009584
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010064
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010567
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011095
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011650
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012233
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012844
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013487
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014161
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014869
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015612
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016393
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017213
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018073
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018977
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019926
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PowerPool Concentrated Voting Power kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.009584
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.009586
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009594
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.009624
    0.41%
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma CVP kaina yra $0.009584. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė CVP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009586. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CVP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009594. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CVP kaina yra $0.009624. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PowerPool Concentrated Voting Power kainų statistika

--

$ 310.87K
$ 310.87K$ 310.87K

32.39M
32.39M 32.39M

--

Naujausia CVP kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CVP turi 32.39M apyvartą ir $ 310.87K bendrą rinkos kapitalizaciją.

PowerPool Concentrated Voting Power istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PowerPool Concentrated Voting Power, dabartinė PowerPool Concentrated Voting Power kaina yra 0.009584USD. Apyvartinė PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) pasiūla yra 32.39M CVP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $310,870.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.49%
    $ -0.000347
    $ 0.009984
    $ 0.009081
  • 7 dienos
    -26.26%
    $ -0.002517
    $ 0.019931
    $ 0.009094
  • 30 dienų
    -51.40%
    $ -0.004927
    $ 0.019931
    $ 0.009094
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PowerPool Concentrated Voting Power kaina pasikeitė $-0.000347, atspindinti -3.49% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PowerPool Concentrated Voting Power buvo prekiaujama aukščiausia $0.019931 ir žemiausia $0.009094. Kainos pokytis buvo -26.26%. Ši naujausia tendencija parodo CVP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PowerPool Concentrated Voting Power įvyko -51.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004927 vertę. Tai rodo, kad CVP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) kainų prognozės modulis?

PowerPool Concentrated Voting Power Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CVP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PowerPool Concentrated Voting Power ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CVP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PowerPool Concentrated Voting Power kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CVP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CVP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PowerPool Concentrated Voting Power potencialą.

Kodėl CVP kainų prognozė yra svarbi?

CVP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CVP dabar?
Pagal jūsų prognozes, CVP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CVP kainų prognozė?
Remiantis PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CVP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CVP 2026 m.?
1 vieneto PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CVP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CVP kaina 2027 m.?
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CVP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CVP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CVP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CVP 2030 m.?
1 vieneto PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CVP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CVP kainų prognozė 2040 metams?
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CVP kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:10:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.