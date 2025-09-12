PowerPool Concentrated Voting Power kaina (CVP)
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) realiojo laiko kaina yra $0.00997208. Per pastarąsias 24 valandas CVP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00989503 iki aukščiausios $ 0.01141338 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CVP kaina yra $ 17.27, o žemiausia – $ 0.0036564.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CVP per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -12.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -35.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PowerPool Concentrated Voting Power rinkos kapitalizacija yra $ 322.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CVP apyvartoje yra 32.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 996.46K
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.001441299006941527
|-12.62%
|30 dienų
|$ -0.0048158385
|-48.29%
|60 dienų
|$ -0.0040765244
|-40.87%
|90 dienų
|$ -0.00608990516192138
|-37.91%
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
Supratimas apie PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CVPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.