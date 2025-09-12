Daugiau apie POPEYE

POPEYE (POPEYE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+2.58%

+9.13%

+9.13%

POPEYE (POPEYE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas POPEYE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POPEYE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POPEYE per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +2.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

POPEYE (POPEYE) rinkos informacija

$ 24.71K
$ 24.71K$ 24.71K

--
----

$ 24.71K
$ 24.71K$ 24.71K

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,561.3039827
999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

Dabartinė POPEYE rinkos kapitalizacija yra $ 24.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POPEYE apyvartoje yra 999.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 999700561.3039827. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.71K

POPEYE (POPEYE) kainos istorija USD

Šiandienos POPEYE kainos pokytis į USD: $ 0.
POPEYE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
POPEYE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
POPEYE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.58%
30 dienų$ 0-38.62%
60 dienų$ 0-24.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra POPEYE (POPEYE)

The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie POPEYE (POPEYE)

Kiek POPEYE(POPEYE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POPEYE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POPEYE į USD kaina?
Dabartinė POPEYE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra POPEYE rinkos kapitalizacija?
POPEYE rinkos kapitalizacija yra $ 24.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POPEYE apyvartoje?
POPEYE apyvartoje yra 999.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POPEYE kaina?
POPEYE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POPEYE kaina?
POPEYE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra POPEYE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POPEYE yra --USD.
Ar POPEYE kaina šiais metais kils?
POPEYE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POPEYE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:09:03(UTC+8)

