POPEYE (POPEYE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas POPEYE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POPEYE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POPEYE per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +2.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė POPEYE rinkos kapitalizacija yra $ 24.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POPEYE apyvartoje yra 999.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 999700561.3039827. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.71K
Šiandienos POPEYE kainos pokytis į USD: $ 0.
POPEYE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
POPEYE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
POPEYE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.58%
|30 dienų
|$ 0
|-38.62%
|60 dienų
|$ 0
|-24.38%
|90 dienų
|$ 0
|--
The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.
Supratimas apie POPEYE (POPEYE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POPEYEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
