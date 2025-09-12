Daugiau apie PIXI

Pixi logotipas

Pixi kaina (PIXI)

Neįtraukta į sąrašą

1 PIXI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010353
+3.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Pixi (PIXI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:47:59(UTC+8)

Pixi (PIXI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00251215
$ 0
-0.21%

+3.25%

+10.29%

+10.29%

Pixi (PIXI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PIXI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIXI kaina yra $ 0.00251215, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIXI per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – +3.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pixi (PIXI) rinkos informacija

$ 96.04K
--
$ 96.04K
927.66M
927,661,005.758071
Dabartinė Pixi rinkos kapitalizacija yra $ 96.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PIXI apyvartoje yra 927.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 927661005.758071. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.04K

Pixi (PIXI) kainos istorija USD

Šiandienos Pixi kainos pokytis į USD: $ 0.
Pixi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pixi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pixi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.25%
30 dienų$ 0+12.69%
60 dienų$ 0+5.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pixi (PIXI)

Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website.

Pixi (PIXI) išteklius

Oficiali svetainė

Pixi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pixi (PIXI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pixi (PIXI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pixi prognozes.

Peržiūrėkite Pixi kainos prognozę dabar!

PIXI į vietos valiutas

Pixi (PIXI) Tokenomika

Supratimas apie Pixi (PIXI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIXIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pixi (PIXI)

Kiek Pixi(PIXI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIXI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIXI į USD kaina?
Dabartinė PIXI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pixi rinkos kapitalizacija?
PIXI rinkos kapitalizacija yra $ 96.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIXI apyvartoje?
PIXI apyvartoje yra 927.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIXI kaina?
PIXI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00251215USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIXI kaina?
PIXI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PIXI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIXI yra --USD.
Ar PIXI kaina šiais metais kils?
PIXI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIXI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.