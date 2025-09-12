Daugiau apie PHTR

Phuture kaina (PHTR)

1 PHTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00408582
-6.50%1D
USD
Phuture (PHTR) kainos grafikas realiu laiku
Phuture (PHTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00397646
24 val. žemiausia
$ 0.00438048
24 val. aukščiausia

$ 0.00397646
$ 0.00438048
$ 0.994097
$ 0
-6.49%

-6.55%

-4.49%

-4.49%

Phuture (PHTR) realiojo laiko kaina yra $0.00408582. Per pastarąsias 24 valandas PHTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00397646 iki aukščiausios $ 0.00438048 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHTR kaina yra $ 0.994097, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHTR per pastarąją valandą pasikeitė -6.49%, per 24 valandas – -6.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Phuture (PHTR) rinkos informacija

$ 254.75K
--
$ 408.78K
62.32M
100,000,000.0
Dabartinė Phuture rinkos kapitalizacija yra $ 254.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PHTR apyvartoje yra 62.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 408.78K

Phuture (PHTR) kainos istorija USD

Šiandienos Phuture kainos pokytis į USD: $ -0.000286396645968754.
Phuture 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001127400.
Phuture 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013275597.
Phuture 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003484102445939427.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000286396645968754-6.55%
30 dienų$ +0.0001127400+2.76%
60 dienų$ -0.0013275597-32.49%
90 dienų$ -0.003484102445939427-46.02%

Kas yra Phuture (PHTR)

Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Phuture (PHTR) išteklius

Phuture kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Phuture (PHTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Phuture (PHTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Phuture prognozes.

Peržiūrėkite Phuture kainos prognozę dabar!

PHTR į vietos valiutas

Phuture (PHTR) Tokenomika

Supratimas apie Phuture (PHTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Phuture (PHTR)

Kiek Phuture(PHTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHTR kaina USD valiuta yra 0.00408582USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHTR į USD kaina?
Dabartinė PHTR kaina USD valiuta yra $ 0.00408582. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Phuture rinkos kapitalizacija?
PHTR rinkos kapitalizacija yra $ 254.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHTR apyvartoje?
PHTR apyvartoje yra 62.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHTR kaina?
PHTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.994097USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHTR kaina?
PHTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PHTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHTR yra --USD.
Ar PHTR kaina šiais metais kils?
PHTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.