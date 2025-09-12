Daugiau apie PHNX

PhoenixDAO logotipas

PhoenixDAO kaina (PHNX)

Neįtraukta į sąrašą

1 PHNX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00032808
$0.00032808$0.00032808
-23.00%1D
USD
PhoenixDAO (PHNX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:05:45(UTC+8)

PhoenixDAO (PHNX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.318999
$ 0.318999$ 0.318999

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-23.06%

-21.90%

-21.90%

PhoenixDAO (PHNX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PHNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHNX kaina yra $ 0.318999, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHNX per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -23.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PhoenixDAO (PHNX) rinkos informacija

$ 17.03K
$ 17.03K$ 17.03K

--
----

$ 36.09K
$ 36.09K$ 36.09K

51.90M
51.90M 51.90M

110,000,000.0
110,000,000.0 110,000,000.0

Dabartinė PhoenixDAO rinkos kapitalizacija yra $ 17.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PHNX apyvartoje yra 51.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 110000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.09K

PhoenixDAO (PHNX) kainos istorija USD

Šiandienos PhoenixDAO kainos pokytis į USD: $ 0.
PhoenixDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PhoenixDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PhoenixDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-23.06%
30 dienų$ 0-19.71%
60 dienų$ 0-39.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra PhoenixDAO (PHNX)

The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

PhoenixDAO (PHNX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PhoenixDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PhoenixDAO (PHNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PhoenixDAO (PHNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PhoenixDAO prognozes.

Peržiūrėkite PhoenixDAO kainos prognozę dabar!

PHNX į vietos valiutas

PhoenixDAO (PHNX) Tokenomika

Supratimas apie PhoenixDAO (PHNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PhoenixDAO (PHNX)

Kiek PhoenixDAO(PHNX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHNX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHNX į USD kaina?
Dabartinė PHNX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PhoenixDAO rinkos kapitalizacija?
PHNX rinkos kapitalizacija yra $ 17.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHNX apyvartoje?
PHNX apyvartoje yra 51.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHNX kaina?
PHNX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.318999USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHNX kaina?
PHNX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PHNX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHNX yra --USD.
Ar PHNX kaina šiais metais kils?
PHNX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHNX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:05:45(UTC+8)

