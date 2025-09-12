Daugiau apie PHX

PHOENIX logotipas

PHOENIX kaina (PHX)

Neįtraukta į sąrašą

1 PHX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-11.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
PHOENIX (PHX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:47:23(UTC+8)

PHOENIX (PHX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.88%

-11.47%

+16.34%

+16.34%

PHOENIX (PHX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PHX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHX kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHX per pastarąją valandą pasikeitė -1.88%, per 24 valandas – -11.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PHOENIX (PHX) rinkos informacija

$ 53.77K
$ 53.77K$ 53.77K

--
----

$ 53.77K
$ 53.77K$ 53.77K

304.54B
304.54B 304.54B

304,539,069,953.4692
304,539,069,953.4692 304,539,069,953.4692

Dabartinė PHOENIX rinkos kapitalizacija yra $ 53.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PHX apyvartoje yra 304.54B vienetų, o bendras kiekis siekia 304539069953.4692. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.77K

PHOENIX (PHX) kainos istorija USD

Šiandienos PHOENIX kainos pokytis į USD: $ 0.
PHOENIX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PHOENIX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PHOENIX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-11.47%
30 dienų$ 0+24.25%
60 dienų$ 0-49.31%
90 dienų$ 0--

Kas yra PHOENIX (PHX)

Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix. The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid. Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked. Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked. Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake. Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50: 50% will be burnt. 50% will be sent to an auction balance. Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes.

PHOENIX (PHX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PHOENIX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PHOENIX (PHX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PHOENIX (PHX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PHOENIX prognozes.

Peržiūrėkite PHOENIX kainos prognozę dabar!

PHX į vietos valiutas

PHOENIX (PHX) Tokenomika

Supratimas apie PHOENIX (PHX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PHOENIX (PHX)

Kiek PHOENIX(PHX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHX į USD kaina?
Dabartinė PHX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PHOENIX rinkos kapitalizacija?
PHX rinkos kapitalizacija yra $ 53.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHX apyvartoje?
PHX apyvartoje yra 304.54BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHX kaina?
PHX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHX kaina?
PHX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PHX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHX yra --USD.
Ar PHX kaina šiais metais kils?
PHX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:47:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.