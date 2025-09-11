Daugiau apie PHAR

Pharaoh kaina (PHAR)

1 PHAR į USD – tiesioginė kaina:

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Pharaoh (PHAR) kainos grafikas realiu laiku
Pharaoh (PHAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.27%

-3.38%

+17.91%

+17.91%

Pharaoh (PHAR) realiojo laiko kaina yra $341.78. Per pastarąsias 24 valandas PHAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 341.81 iki aukščiausios $ 362.23 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHAR kaina yra $ 1,162.83, o žemiausia – $ 21.83.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHAR per pastarąją valandą pasikeitė -1.27%, per 24 valandas – -3.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pharaoh (PHAR) rinkos informacija

Dabartinė Pharaoh rinkos kapitalizacija yra $ 6.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PHAR apyvartoje yra 18.33K vienetų, o bendras kiekis siekia 147304.3277714792. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.79M

Pharaoh (PHAR) kainos istorija USD

Šiandienos Pharaoh kainos pokytis į USD: $ -11.9658747043076.
Pharaoh 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.0991785820.
Pharaoh 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.4230834880.
Pharaoh 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -314.286096814037.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -11.9658747043076-3.38%
30 dienų$ -2.0991785820-0.61%
60 dienų$ +2.4230834880+0.71%
90 dienų$ -314.286096814037-47.90%

Kas yra Pharaoh (PHAR)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

Pharaoh (PHAR) išteklius

Pharaoh kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pharaoh (PHAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pharaoh (PHAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pharaoh prognozes.

Peržiūrėkite Pharaoh kainos prognozę dabar!

PHAR į vietos valiutas

Pharaoh (PHAR) Tokenomika

Supratimas apie Pharaoh (PHAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pharaoh (PHAR)

Kiek Pharaoh(PHAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHAR kaina USD valiuta yra 341.78USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHAR į USD kaina?
Dabartinė PHAR kaina USD valiuta yra $ 341.78. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pharaoh rinkos kapitalizacija?
PHAR rinkos kapitalizacija yra $ 6.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHAR apyvartoje?
PHAR apyvartoje yra 18.33KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHAR kaina?
PHAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,162.83USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHAR kaina?
PHAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 21.83USD.
Kokia yra PHAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHAR yra --USD.
Ar PHAR kaina šiais metais kils?
PHAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.